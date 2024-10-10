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Deprem bölgesinde hummalı çalışma! Kalıcı konutlar tek tek teslim ediliyor

Deprem bölgesinde hummalı çalışma! Kalıcı konutlar tek tek teslim ediliyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 10.10.2024 18:12
Afet bölgesinde hummalı çalışma sürüyor. Kalıcı konutların yapımı aralıksız sürüyor. Tamamlananlar hak sahiplerine teslim ediliyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel Gaziantep Şehitkamil'de konutların son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.
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