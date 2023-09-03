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Denizli'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

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Giriş: 03.09.2023 00:46
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı. Kaza sonrası bazı vatandaşlar yola savrundu. İşte detaylar...
Denizli’de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Denizli'de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...
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