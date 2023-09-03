Denizli’de zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında can pazarı yaşandı. Yaşanan kazada ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı. Kaza sonrası bazı vatandaşlar yola savrundu. İşte detaylar...