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Denizli'de turistlerden antik havuza yoğun ilgi

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Giriş: 18.09.2020 17:46
Güncelleme:18.09.2020 19:12
Denizli'de bulunan bin 300 yıllık antik havuzda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor. İşte antik havuzun oluşma hikayesinin anlatıldığı özel haberimiz...

Hem tarihi sütunların arasında yüzmenin keyfini çıkarıyor hem de termal suda şifa buluyorlar.

Denizli Hierapolis Antik Kenti'ndeki termal havuz her mevsim turistlerin ilgisini çekiyor.
Havuz milattan sonra 692 yılında bir depremde sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle oluşmuş

Salgın sürecinde bir süre kapatılan antik havuz restore edildi. Havuzun kenarlarındaki toprak alan temizlenerek taş döşendi.

Pamukkale'nin beyaz travertenlerine yürüme mesafesinde olan antik havuzda ziyaretçi sayısı da günden güne artıyor.

Antik havuza giden ziyaretçiler, binlerce yıllık sütun ve mermerlerin arasında, şifalı suda yüzme imkanı buluyor.

Turistlerden antik havuza yoğun ilgi
Turistlerden antik havuza yoğun ilgi
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