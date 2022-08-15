15 Ağustos 2022, Pazartesi
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Denizli'de şoke eden olay! Kimse anlam veremedi... Kanalizasyondan çıkan ekipleri dehşete düşürdü
Son dakika haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112'yi haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler betonu kırdıklarında gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.