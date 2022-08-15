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Denizli'de şoke eden olay! Kimse anlam veremedi... Kanalizasyondan çıkan ekipleri dehşete düşürdü

İHA
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Giriş: 15.08.2022 16:20
Güncelleme:15.08.2022 16:38
Son dakika haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112'yi haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler betonu kırdıklarında gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.
Kanalizasyondan çıkan şoke etti KANALİZASYONDAN ÇIKAN ŞOKE ETTİ

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