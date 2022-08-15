15 Ağustos 2022, Pazartesi
Yer altından gelen garip sesler ekipleri harekete geçirdi! Kanalizasyondan çıkan şoke etti
Son dakika haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112'yi haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler betonu kırdıklarında gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 16:20
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