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Yer altından gelen garip sesler ekipleri harekete geçirdi! Kanalizasyondan çıkan şoke etti

Son dakika haberi... Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112'yi haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler betonu kırdıklarında gördükleri manzara karşısında hayrete düştü.

İHA
Giriş Tarihi: 15.08.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 16:20
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Yer altından gelen garip sesler ekipleri harekete geçirdi! Kanalizasyondan çıkan şoke etti

Olay, Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi'nde meydana geldi.

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Yer altından gelen garip sesler ekipleri harekete geçirdi! Kanalizasyondan çıkan şoke etti

Edinilen bilgilere göre; yolda yürüdüğü esnada yer altından garip sesler duyan vatandaş, ne olduğuna anlam veremeyerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı.

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Yer altından gelen garip sesler ekipleri harekete geçirdi! Kanalizasyondan çıkan şoke etti

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Yer altından gelen garip sesler ekipleri harekete geçirdi! Kanalizasyondan çıkan şoke etti

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, seslerin arttığını duyarak çalışmalarını hızlandırdı.

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Yer altından gelen garip sesler ekipleri harekete geçirdi! Kanalizasyondan çıkan şoke etti

İÇLER ACISI MANZARA ORTAYA ÇIKTI

Ekipmanlarla yolda bulunan beton kilitleri söken itfaiye ekipler, toprağı kazarak yolda derin bir çukur oluşturdu.