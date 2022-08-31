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Denizli’de şoke eden olay! Alkollü sürücü polise yasaklı köpeğini saldırttı

DHA
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Giriş: 31.08.2022 16:53
Denizli’de polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçmaya çalışan ve kırmızı ışıkta yakalanan otomobil sürücüsü 412 yaşındaki Arda T., ehliyetini isteyen polislere aracının arka koltuğunda bulunan yasaklı bir tür olan 'Dogo Argentino' cinsi köpeğini saldırttı. Köpeğin kolunu ısırdığı trafik polisi Selim Öztürk diğer meslektaşları ve çevredekiler tarafından kurtarıldı. Daha önce sürücü belgesine 2034 yılına kadar el konulan Arda T., gözaltına alındı, köpeği ise uyuşturularak barınağa götürüldü.
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