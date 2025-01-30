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Denizli’de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü

Denizli'de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 30.01.2025 10:01
Güncelleme:30.01.2025 10:01
Kaza, saat 08.30 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu köprüsünde meydana geldi. İşçileri taşıyan servis midibüsü devrildi, 4 kişi hayatını kaybetti. Yaralıların da olduğu belirtilirken, yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
Denizli’de işçileri taşıyan midibüs devrildi: 4 ölü
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