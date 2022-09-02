02 Eylül 2022, Cuma
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Denizli'de arabayla çarptığı eşek babasını öldürdü!
Denizli’nin Çameli ilçesinde inanması güç bir trafik kazası meydana geldi. Osman Soy idaresindeki otomobil, yola çıkan eşeğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan eşek, otomobilin tavanına düştü. Aracın üzerine düşen eşek, yolcu koltuğundaki Hüseyin Soy'un ölümüne neden oldu.