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Denizli – Afyonkarahisar yolunda feci kaza! Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı

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Giriş: 21.06.2023 08:34
Son dakika haberi... Denizli'nin Çardak ilçesinde yolcu otobüsü ters yönden gelen TIR ile çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi de yaralandı.
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