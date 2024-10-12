12 Ekim 2024, Cumartesi
A HABER VİDEO
Haberler Yaşam Videoları
Denizlerdeki 400 farklı canlı türü İzmir'de sergileniyor

Denizlerdeki 400 farklı canlı türü İzmir'de sergileniyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.10.2024 12:50
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde aralarında nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların da yer aldığı 400'ün üzerinde tür, tahnit yöntemi uygulanarak sergileniyor. Nano balıktan kılıç dişli yılan balığına, köpek balığından deniz kaplumbağasına kadar birçok farklı türün yanı sıra Türkiye'de başka bölgede olmayan en nadir türler de bu merkezde tanıtılıyor.
Şırnak’ta ilk defa rotablatör işlemi
Şırnak'ta ilk defa rotablatör işlemi
Abartı egzoz kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı
Abartı egzoz kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı
Saklı cennet ’Karanlıkdere Kanyonu’
Saklı cennet 'Karanlıkdere Kanyonu'
Denizlerdeki 400 farklı canlı türü İzmir’de sergileniyor
Denizlerdeki 400 farklı canlı türü İzmir'de sergileniyor
Jandarma dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendiriyor
Jandarma dolandırıcılık konusunda vatandaşları bilgilendiriyor
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki lise öğrencisini ağır yaraladı
Ehliyetsiz sürücü 16 yaşındaki lise öğrencisini ağır yaraladı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Yer fıstığından kahve yaptılar
Yer fıstığından kahve yaptılar
Kazada fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı
Kazada fenalaşan sürücü hastaneye kaldırıldı
Tarihe ışık tutan lise müzesi!
Tarihe ışık tutan lise müzesi!
İstanbul Beyoğlu’nda polise bıçaklı saldırı!
İstanbul Beyoğlu'nda polise bıçaklı saldırı!
Daha Fazla Video Göster