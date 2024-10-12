12 Ekim 2024, Cumartesi
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Denizlerdeki 400 farklı canlı türü İzmir'de sergileniyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Deniz Canlıları Koleksiyon Merkezi'nde aralarında nadir görülen ve nesli tükenme tehlikesi altında olan canlıların da yer aldığı 400'ün üzerinde tür, tahnit yöntemi uygulanarak sergileniyor. Nano balıktan kılıç dişli yılan balığına, köpek balığından deniz kaplumbağasına kadar birçok farklı türün yanı sıra Türkiye'de başka bölgede olmayan en nadir türler de bu merkezde tanıtılıyor.