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Denizkurdu-2/2024 tatbikatı devam ediyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.05.2024 10:43
Denizkurdu-2/2024 Tatbikatı; Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2024 harekât eğitim faaliyetleri kapsamında 7-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Marmaris Aksaz deniz üssünde gerçekleşiyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bağlısı Komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesinin amaçlandığı Denizkurdu-II Tatbikatı Marmaris’te icra edilmeye başladı. Denizkurdu-II icraatları kapsamında, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer Kuvvet Komutanlıkları ile müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi hedefleniyor.
Denizkurdu-2/2024 tatbikatı devam ediyor
Denizkurdu-2/2024 tatbikatı devam ediyor
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