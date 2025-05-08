08 Mayıs 2025, Perşembe
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Denizde halıya sarılmış halde cesedi bulunmuştu! Sedef’i öldürüp denize atan sanık: "Hiçbir şey yapmadık biz"
Büyükçekmece’de denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde cansız bedeni bulunan Sedef Güler’in öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılanmasına devam edildi. SEGBİS sistemi üzerinden savunma yapmak istemediğini söyleyen tutuklu sanık Yavuz Güngör "Hiçbir şey yapmadık biz. Kız zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Geldi, içti, öldü" dedi.