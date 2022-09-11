11 Eylül 2022, Pazar
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Denizde dehşet! Balina tekneyi devirdi: 5 ölü
Son dakika haberi... Okyanusa açılan 10 kişi beklemedikleri bir kaza yaşadı. Bölgede uzun zamandır yaşanmasından korkulan olay başlarına geldi. 5 kişi hayatını kaybetti...