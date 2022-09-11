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Denizde dehşet! Balina tekneyi devirdi: 5 ölü

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Giriş: 11.09.2022 12:28
Son dakika haberi... Okyanusa açılan 10 kişi beklemedikleri bir kaza yaşadı. Bölgede uzun zamandır yaşanmasından korkulan olay başlarına geldi. 5 kişi hayatını kaybetti...
Kan donduran olay: 5 ölü KAN DONDURAN OLAY: 5 ÖLÜ

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Denizde dehşet: 5 ölü
Denizde dehşet: 5 ölü
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