10 Haziran 2024, Pazartesi
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Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in katili telefon kayıtlarından mı bulunacak? Büyükçekmece’deki vahşetin perde arkası A Haber’de
Son dakika haberleri… İstanbul Büyükçekmece sahilinde balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin 20 yaşlarındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edildi. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Emniyet’te son durumu anlatırken A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.