10 Haziran 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Denizde cesedi bulunan Sedef Güler’in katili telefon kayıtlarından mı bulunacak? Büyükçekmece’deki vahşetin perde arkası A Haber’de

ahaber.com.tr
Ramazan Almaçayır
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2024 10:05
Güncelleme:10.06.2024 10:22
Son dakika haberleri… İstanbul Büyükçekmece sahilinde balıkçılar tarafından halıya sarılmış bir kadın cesedi bulunmuştu. Cesedin 20 yaşlarındaki Sedef Güler'e ait olduğu tespit edildi. Kan donduran olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural Emniyet’te son durumu anlatırken A Haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır önemli bilgiler paylaştı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Boğaz’daki yalıda film gibi soygun
Boğaz’daki yalıda film gibi soygun
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?
Kredi kartıyla kurban satın almak caiz mi?
Denizdeki cesedin sırrı! Halidaki etiket...
Denizdeki cesedin sırrı! Halidaki etiket...
Sıcak hava tarladaki ürünlere hasar verdi!
Sıcak hava tarladaki ürünlere hasar verdi!
Haziran ayına dikkat!
Haziran ayına dikkat!
Van’da sel felaketi
Van'da sel felaketi
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Şanlıurfa’da arazi yangını!
Şanlıurfa'da arazi yangını!
Evine giren kar maskeli şüpheliler tarafından vuruldu! Ev sahibi hayatını kaybetti
Evine giren kar maskeli şüpheliler tarafından vuruldu! Ev sahibi hayatını kaybetti
150 dönüm ekili buğday kül oldu!
150 dönüm ekili buğday kül oldu!
KKTC’nin parlayan yıldızı: Maraş!
KKTC'nin parlayan yıldızı: Maraş!
Kumluca Hali’nde korkutan yangın!
Kumluca Hali’nde korkutan yangın!
Daha Fazla Video Göster