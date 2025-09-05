05 Eylül 2025, Cuma

Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı: O anlar kamerada

Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 05.09.2025 09:25
Mersin'de denizde bin 200 metre açığa sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı. Öte yandan 6 yaşındaki çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir problemi olmadığı belirlenirken ailesine teslim edildiği bildirildi.
