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Demir yolları yapay zekalı sistemle izlenecek! Makinistlerin dalgınlık, yorgunluk durumlarında müdahale edilecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 22.12.2023 11:54
Yolcu ve yük trenlerini 7 gün 24 saat takip edecek izleme merkezi açıldı. Yapay zeka desteği ile demiryolu güvenliği sağlanacak Merkez ile makinistlerin dalgınlık, yorgunluk gibi durumları tespit edilebilecek. Gerekli hallerde makinistler uyarılacak. A Haber muhabiri Merve Pekmez Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nden detayları aktardı.
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