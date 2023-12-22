Demir yolları yapay zekalı sistemle izlenecek! Makinistlerin dalgınlık, yorgunluk durumlarında müdahale edilecek

Yolcu ve yük trenlerini 7 gün 24 saat takip edecek izleme merkezi açıldı. Yapay zeka desteği ile demiryolu güvenliği sağlanacak Merkez ile makinistlerin dalgınlık, yorgunluk gibi durumları tespit edilebilecek. Gerekli hallerde makinistler uyarılacak. A Haber muhabiri Merve Pekmez Demiryolu Araştırma ve Teknoloji Merkezi'nden detayları aktardı.

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