07 Ekim 2025, Salı
Demir sopalı saldırıya uğrayan öğrenci yaralandı
Hatay'da okuldan döndüğü esnada aynı okulda okuduğu akranı tarafından demir sopayla saldırıya uğrayan çocuğun yaralandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırıya uğrayan öğrencinin ağabeyi, gerekli şikayetleri yaptıklarını belirterek kardeşinin aynı öğrenci tarafından 1 buçuk yıldır akran zorbalığına maruz kaldığını iddia etti.