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DEM heyetinin İmralı ziyareti sona erdi!

DEM heyetinin İmralı ziyareti sona erdi!

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 15:52
Güncelleme:27.02.2025 15:52
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin PKK'nın silah bırakması ve tasfiye edilmesi çağrısıyla başlayan süreçte, DEM Parti heyeti Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti. Heyetin İmralı ziyareti sona ererken, saat 17.00'de Öcalan’ın örgüte silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor. DEM Parti sürece destek vereceğini belirtirken, terör örgütü de bu çağrıya uyacağını duyurdu. İşte detaylar...
DEM heyetinin İmralı ziyareti sona erdi!
DEM heyetinin İmralı ziyareti sona erdi!
DEM heyetinin İmralı ziyareti sona erdi!
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