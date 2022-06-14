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Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ı babası paylaştı görenler ''gülüşü bile annesi Defne Joy Foster'ın gülüşü dedi! Sosyal Medya Defne Joy Foster'ın oğlu Can'ı görünce duygu dolu paylaşımlarla sallandı!

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Giriş: 14.06.2022 11:57
Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle gönülleri fetheden Defne Joy Foster, ölümüyle sevenlerini kahretmişti. 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu geride bir erkek çocuğu bıraktı. O dönem küçücük olan Can Kılıç Solmaz şimdilerde kocaman oldu. Foster'ın oğlunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Kılıç Solmaz'ı görenler, gülüşünü bile annesine benzetti.
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