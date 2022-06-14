Defne Joy Foster'ın oğlu Can Kılıç Solmaz'ı babası paylaştı görenler ''gülüşü bile annesi Defne Joy Foster'ın gülüşü dedi! Sosyal Medya Defne Joy Foster'ın oğlu Can'ı görünce duygu dolu paylaşımlarla sallandı!

Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Eda karakteriyle gönülleri fetheden Defne Joy Foster, ölümüyle sevenlerini kahretmişti. 2011 yılında hayatını kaybeden oyuncu geride bir erkek çocuğu bıraktı. O dönem küçücük olan Can Kılıç Solmaz şimdilerde kocaman oldu. Foster'ın oğlunun son hali sosyal medyanın gündemine oturdu. Can Kılıç Solmaz'ı görenler, gülüşünü bile annesine benzetti.