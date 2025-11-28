Dedektör köpeği ’İntel’den uyuşturucu operasyonu

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde kullanan, sevk eden veya ticaretini yapan şahıs ya da organizasyonların deşifresine yönelik olarak bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında bir araç ve bir şahsın üzerinde Narkotik Madde Arama Dedektör Köpeği İntel eşliğinde yapılan aramada 79,63 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahıs hakkında Kullanmak için Uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçu kapsamında yasal işlem yapıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN