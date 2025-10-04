Dede Korkut Parkı’nda bakım ve onarım çalışmaları başladı

Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Dede Korkut Parkı'nda başlatılan bakım ve onarım çalışmalarını vatandaşlar olumlu karşıladı.

