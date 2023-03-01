01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları DEAŞ'ın sözde kadısı terörist tutuklandı

DEAŞ'ın sözde kadısı terörist tutuklandı

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2023 09:16
İstanbul’da MİT ve emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ’ın kilit isimlerinden, örgüt adına 2014-2018 yılları arasında Telabyad, Münbiç ve Rakka'da sözde kadılık görevi yürüten Abu Huzeyfe kod adlı terörist yakalandı. Örgüt sorumlusu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
DEAŞ’ın sözde kadısı terörist tutuklandı
DEAŞ'ın sözde kadısı terörist tutuklandı
A Haber muhabirlerinin deprem izlenimleri
A Haber muhabirlerinin deprem izlenimleri
Mobil diş aracı Hatay’da
Mobil diş aracı Hatay'da
Depremzede öğrencilere kurs desteği
Depremzede öğrencilere kurs desteği
Deprem bölgesinde kimlik tespiti
Deprem bölgesinde kimlik tespiti
Başkan Erdoğan Elbistan’a gitti
Başkan Erdoğan Elbistan'a gitti
Anne ve 2 oğlundan haber yok
Anne ve 2 oğlundan haber yok
KYK Yurtları depremzedelere kucak açtı
KYK Yurtları depremzedelere kucak açtı
Fahiş kira artışına hapis cezası
Fahiş kira artışına hapis cezası
Türkler de bana yardım ederdi
"Türkler de bana yardım ederdi"
Deprem sonrası drone ile görüntülendi!
Deprem sonrası drone ile görüntülendi!
Enkaz altında yaşadıkları tüyleri diken diken etti
Enkaz altında yaşadıkları tüyleri diken diken etti
Daha Fazla Video Göster