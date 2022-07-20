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Danıştay Buca metro ihalesine itirazı reddetti

A Haber
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Giriş: 20.07.2022 16:43
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Buca metro ihalesiyle ilgili danıştaya yaptığı başvuru reddedildi. Buca metrosu ihalesinin akıbeti ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
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