20 Temmuz 2022, Çarşamba
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Danıştay Buca metro ihalesine itirazı reddetti
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Buca metro ihalesiyle ilgili danıştaya yaptığı başvuru reddedildi. Buca metrosu ihalesinin akıbeti ne olacak? Detayları A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.