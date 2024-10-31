Damla Sakallı burun ameliyatı için gittiği hastanede öldü

Diyarbakır'da burun ameliyatı olmak isteyen 20 yaşındaki Damla Sakallı gittiği özel bir hastanede ameliyat öncesi rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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