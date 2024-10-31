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Damla Sakallı burun ameliyatı için gittiği hastanede öldü

Damla Sakallı burun ameliyatı için gittiği hastanede öldü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 31.10.2024 16:39
Diyarbakır'da burun ameliyatı olmak isteyen 20 yaşındaki Damla Sakallı gittiği özel bir hastanede ameliyat öncesi rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Ailenin şikayeti üzerine olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.
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