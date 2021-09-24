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Damada şalvar giydirip biberonla süt içirdiler

DHA
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Giriş: 24.09.2021 09:56
Balıkesir’in Havran ilçesi Kocaseyit Mahallesi'nde, düğünlerdeki gelenek nedeniyle gençlerin şakaları, damat İbrahim Can Özkan'a (24) zor anlar yaşattı. Mahallenin gençleri, gelin Ayşenur'u (22) almaya gelen Özkan'a kadın şalvarı giydirdi, biberonla süt içirdi, boynuna hayvan çanı astı, kafasında onlarca yumurta kırdı. Damada hem eziyet, hem de anı olan şakalar, düğüne katılanlara ise neşe verdi.

Balıkesir'in Havran ilçesi Kocaseyit Mahallesi'nde, düğünlerdeki gelenek nedeniyle gençlerin şakaları, damat İbrahim Can Özkan'a (24) zor anlar yaşattı. Mahallenin gençleri, gelin Ayşenur'u (22) almaya gelen Özkan'a kadın şalvarı giydirdi, biberonla süt içirdi, boynuna hayvan çanı astı, kafasında onlarca yumurta kırdı. Damada hem eziyet, hem de anı olan şakalar, düğüne katılanlara ise neşe verdi.

'BEN DE ARKADAŞLARIMA YAPMIŞTIM'

Damat İbrahim Can Özkan, mahallelerindeki durumun adet haline geldiğini ve alıştıklarını söyleyerek, "Arkadaşlarımın bana yapmış olduğu bir şaka. Yumurta kırdılar, banyo yaptırıp, zorla çok sayıda kek, tatlı yedirdiler. Çok farklı bir duyguydu. Yumurtalar kafama geldiğinde ise kötü kokuyu hissettim. Ben de daha önce arkadaşlarıma yapmıştım ve o anlar aklıma geldi" dedi. Özkan'ın babası Şerafettin Özkan da gençlerin eğlenmek için böyle organizasyon yaptıklarını belirtti. Gelin almadan önce bu adetin uygulandığını ve köy gençlerinin sağdıçlık yaptığını anlatan Özkan, "Bu bir gelenek. Sağdıçlar çan takar, yumurta kırar. Farklı görünse de biz çok mutlu olduk, gurur duyduk. Neşeli bir şekilde sağdıçlar bu adetleri uygulayıp, gönlünden kopan paraları veriyor" diye konuştu.

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