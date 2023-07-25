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Dağların zirvesinde sıtma tehlikesi! Sıtma tehlikesinden nasıl korunabilir?

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Giriş: 25.07.2023 08:47
Kanada'da, Afrika'da görülen sıtma hastalığı üzerine araştırmalar yapıldı. Araştırma sonucunda, küresel ısınma sebebiyle sivrisineklerin dağların zirvesinde bile yaşayabildiği ortaya çıktı.
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