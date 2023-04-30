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Dağda ot toplarken dehşeti yaşadı! Ayıyla karşı karşıya geldi

AA
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Giriş: 30.04.2023 12:15
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağda ot toplayan Sefer Kurt, ayının saldırısına uğradı. Kurt, "Ayının bana saldırmayacağını düşündüm. Daha önce de karşılaşmıştık ancak bize saldırmamıştı." dedi.
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