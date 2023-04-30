30 Nisan 2023, Pazar
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Dağda ot toplarken dehşeti yaşadı! Ayıyla karşı karşıya geldi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dağda ot toplayan Sefer Kurt, ayının saldırısına uğradı. Kurt, "Ayının bana saldırmayacağını düşündüm. Daha önce de karşılaşmıştık ancak bize saldırmamıştı." dedi.