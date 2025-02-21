22 Şubat 2025, Cumartesi

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Dağda gezinti yaparken önlerine kurt çıktı: O anlar kamerada
Dağda gezinti yaparken önlerine kurt çıktı: O anlar kamerada

Dağda gezinti yaparken önlerine kurt çıktı: O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2025 23:15
Amasya’da dağda gezinti yapan bir grup vatandaşın önüne kurt çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kurdun kaçtığını gören gruptakiler büyük korku yaşadı. Şehrin zirvesindeki Kırklar Dağına tırmanarak karlı zeminde gezinti yapan doğa tutkunlarının önüne bir anda kurt çıktı. Aralıklarla yürüyen grubun ortasından hızla kaçıp uzaklaşan kurdun görüntüleri, Ercan Eftelioğlu’nun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dağda gezinti yaparken önlerine kurt çıktı: O anlar kamerada
Yolları kayak pistine çevirip doyasıya eğlendiler!
Yolları kayak pistine çevirip doyasıya eğlendiler!
Dağda gezinti yaparken önlerine kurt çıktı!
Dağda gezinti yaparken önlerine kurt çıktı!
Vatandaşların kar eğlencesi: Ellerinde poşetlerle kaydılar
Vatandaşların kar eğlencesi: Ellerinde poşetlerle kaydılar
TEM’in Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar etkisini azalttı!
TEM’in Bolu Dağı Tüneli geçişinde kar etkisini azalttı!
Ulaşılamayan genç adam evde ölü bulundu!
Ulaşılamayan genç adam evde ölü bulundu!
Diş hekimini başından vurdu videosunu çekip hekimin annesine yolladı
Diş hekimini başından vurdu videosunu çekip hekimin annesine yolladı
Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu
Kar festivali renkli görüntülere sahne oldu
İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol var mı?
İstanbul-Ankara arasında trafiğe kapalı yol var mı?
Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı!
Kar kalınlığı 60 santimetreye ulaştı!
Kar fırtınası Gemlik’i beyaza bürüdü!
Kar fırtınası Gemlik’i beyaza bürüdü!
Bolu Dağı ulaşıma açıldı: Küçük araçların geçişine izin veriliyor!
Bolu Dağı ulaşıma açıldı: Küçük araçların geçişine izin veriliyor!
İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 35 oldu!
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 35 oldu!
Daha Fazla Video Göster