22 Şubat 2025, Cumartesi
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Dağda gezinti yaparken önlerine kurt çıktı: O anlar kamerada
Amasya’da dağda gezinti yapan bir grup vatandaşın önüne kurt çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntülenen kurdun kaçtığını gören gruptakiler büyük korku yaşadı. Şehrin zirvesindeki Kırklar Dağına tırmanarak karlı zeminde gezinti yapan doğa tutkunlarının önüne bir anda kurt çıktı. Aralıklarla yürüyen grubun ortasından hızla kaçıp uzaklaşan kurdun görüntüleri, Ercan Eftelioğlu’nun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.