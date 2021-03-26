Dağcılar fırtınada mahsur kaldı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarındaki Süphan Dağı'na düzenlenen tırmanışa katılan 32 dağcı, tipiye tutuldu. "Süphan geçit vermedi" diyen TDF antrenörü Osman Korkmaz, zirve tırmanışını gerçekleştiremeden geri dönmek zorunda kaldıklarını söyledi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ve hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tırmanışa katılan bazı dağcıların sakal ve bıyıkları buz tuttu.

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