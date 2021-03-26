Süphan geçit vermedi! Sakal ve bıyıkları buz tuttu

Kar yağışı altında kampı kurup, kar duvarlarıyla fırtınaya karşı önlem alan dağcılar; volkanik ve karla kaplı kamp alanından saat 05.30'da antrenörler Adem Gül, Nejdet Bozkurt ve Cemal Zerepcan yönetiminde tırmanışa geçti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ve hızı saatte 90 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle tırmanışa katılan bazı dağcıların sakal ve bıyıkları buz tuttu.