D-140'a dökülen asit paniğe yol açtı: Yol trafiğe kapatıldı, bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi

Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-140 kara yolu otoyol gişeleri mevkiinde tırdan yola dökülen asit paniğe sebep oldu. Trafiğe kapatılan yol, AFAD ekiplerinin de sevk edildiği bölgede yapılan çalışmaların ardından temizlenerek tekrar açıldı.