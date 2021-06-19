19 Haziran 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları D-100 karayolunda elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

D-100 karayolunda elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.06.2021 14:49
D-100 karayolu Avcılar mevkiinde yolcu midibüsünün üzerine üst geçide bağlı olan kablo ve demirler düştü. Yan yol trafiğe kapanırken yolcu midibüsleri ve İETT otobüsleri uzun kuyruk oluşturdu.

D-100 Karayolu Avcılar Cihangir Mahallesi kesimi Ankara istikametinde seyreden yolcu midibüsünün üzerine durağa yanaştığı sırada üst geçitten çelik panel ve kablolar düştü. Sürücü panikle araçtan inerken trafik durdu. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi.

YANYOL TRAFİĞE TAMAMEN KAPANDI
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kablolara müdahale edememesi üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri çağrıldı. İBB ekipleri, midibüsün üzerine düşen kablo ve çelik panelleri kaldırmak için çalışmalara başladı. Çalışmalar nedeni ile yol tamamen trafiğe kapatıldı. Çalışmaların sona ermesinin ardından trafik normale döndü.

"ARKAMDAN BİRİSİ VURDU SANDIM"
Yaşananları anlatan midibüs sürücüsü Osman Koçyiğit "Yanaştım, yolcumu indirdim. Arkamdan birisi vurdu sandım, durdum. İndim
baktım kablolar yerde. Olay bu. Vatandaşın da kafasına gelebilirdi" dedi.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Midibüsün üzerine kablo ve çelik panellerin düştüğü anlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Duvarın gidip geldiğini gördüm
"Duvarın gidip geldiğini gördüm"
Marmara Bölgesi'nden hissedilen deprem!
Marmara Bölgesi'nden hissedilen deprem!
İstanbul'da deprem paniği! Halk sokaklara döküldü
İstanbul'da deprem paniği! Halk sokaklara döküldü
Korkutan deprem! Sokaklarda son durum ne?
Korkutan deprem! Sokaklarda son durum ne?
Zamana meydan okuyan saat kulesi!
Zamana meydan okuyan saat kulesi!
Katledilen çiftin kızından şok iddia
Katledilen çiftin kızından şok iddia
D-100 karayolunda elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi
D-100 karayolunda elektrik kabloları halk otobüsünün üstüne devrildi
“Katil toz” tehlikesi!
“Katil toz” tehlikesi!
Lavanta bahçelerinde görsel şölen!
Lavanta bahçelerinde görsel şölen!
İstanbul’da yangın paniği!
İstanbul’da yangın paniği!
Canlarını kurtarmak için 5. kattan atladılar
Canlarını kurtarmak için 5. kattan atladılar
Beyaz altın için büyük heyecan!
Beyaz altın için büyük heyecan!
Daha Fazla Video Göster