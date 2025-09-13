13 Eylül 2025, Cumartesi

Haberler Yaşam Videoları Çorum'da arazi yangını: 50 dönüm tarla ve 15 dönüm ağaçlık alan zarar gördü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2025 20:31
Olay, Alaca ilçesi Küçük Dona köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy mevkiindeki biçili tarla ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu yangını kontrol altına alındı. 250 dönümlük biçili tarla ile mera ve 15 dönümlük ağaçlık alan zarar gördü.
