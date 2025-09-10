Çorum’da 20 motosiklet trafikten men edildi

Edinilen bilgiye göre, Osmancık İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri tarafından, ilçe genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması ve ihtimal kazaların önüne geçilmesi amacıyla denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 20 motosiklet, çeşitli sebeplerle trafikten men edildi. Sene başından bu tarafa yapılan denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri tespit edilen 700 motosiklete cezai işlem yapıldığı belirtildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN