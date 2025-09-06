Çorlu’da silahla vurulan şahıs yaralandı

06 Eylül 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2025 00:37
Çorlu Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’nde 16 yaşındaki İ.Z. ile 30 yaşındaki Z.S. arasında tartışma kavga ile sonuçlandı. İ.Z.’nin silahla ateş açması sonucu Z.S. bacağından yaralandı. Yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan İ.Z.’nin işlemleri sürüyor. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.
