Çorlu’da silahla vurulan şahıs yaralandı

Çorlu Hıdırağa Mahallesi Çiçek Caddesi’nde 16 yaşındaki İ.Z. ile 30 yaşındaki Z.S. arasında tartışma kavga ile sonuçlandı. İ.Z.’nin silahla ateş açması sonucu Z.S. bacağından yaralandı. Yaralı, Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından gözaltına alınan İ.Z.’nin işlemleri sürüyor. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

