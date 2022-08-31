31 Ağustos 2022, Çarşamba
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Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in son durumu hakkında flaş açıklama! Uzmanlar karar verecek
Çöp evde bulunan Cem Muhammet'in son durumu iyiye gidiyor. Türkiye'nin gündemine oturan Cem Muhammet kilo almaya devam ediyor. Uzmanlar kısa süre içinde hakkında karar verecek.