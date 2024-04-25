Çöl tozunun sağlığa zararları neler? Hangi önlemler alınmalı?

Afrika üzerinden gelen çöl tozu bir çok ilde etkili oluyor. Çöl tozunun sağlığa etkisi nedir? Bireysel olarak nasıl önlem alınmalı? Ayrıntıları Tülay Ayçiçek uzmanına sordu.

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