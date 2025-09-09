09 Eylül 2025, Salı

Haberler Yaşam Videoları Çöken çatının altında kalan anne ve iki çocuğu toprağa verildi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Giriş: 09.09.2025 14:19
Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde evlerinin çatısının çökmesi sonucu vefat eden anne ve iki çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Köy okulundan getirilen sıralar üzerine cenazeleri konulan Sudenaz ve Kerimhan okula gidemediler ama cenazeleri okul sıralarından son yolculuklarına uğurlandı.
