Çöken çatının altında kalan anne ve iki çocuğu toprağa verildi

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Porsuk Mahallesi'nde evlerinin çatısının çökmesi sonucu vefat eden anne ve iki çocuğu gözyaşları içinde toprağa verildi. Köy okulundan getirilen sıralar üzerine cenazeleri konulan Sudenaz ve Kerimhan okula gidemediler ama cenazeleri okul sıralarından son yolculuklarına uğurlandı.