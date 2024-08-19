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Coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat zamanı

Coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat zamanı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 19.08.2024 10:35
Erzincan'ın coğrafi işaret tescilli Cimin üzümünde erken hasat başladı.
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Coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat zamanı
Coğrafi işaretli Cimin üzümünde hasat zamanı
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