Çocukların kabusu 'el ve ayak hastalığı': Semptomları 3 veya 4 gün sürüyor

Son zamanlarda okullarda çocuklar arasında hızla yayılan bir hastalık var 'el ve ayak hastalığı'. Çocukların vücutlarında benek benek kızarıklarla baş gösteriyor. Bulaşıcılığı fazla olan bu hastalığın en etkili çözümü ise hijyen kurallarından geçiyor.

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