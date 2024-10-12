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Çocukların kabusu 'el ve ayak hastalığı': Semptomları 3 veya 4 gün sürüyor

Çocukların kabusu 'el ve ayak hastalığı': Semptomları 3 veya 4 gün sürüyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.10.2024 22:33
Son zamanlarda okullarda çocuklar arasında hızla yayılan bir hastalık var 'el ve ayak hastalığı'. Çocukların vücutlarında benek benek kızarıklarla baş gösteriyor. Bulaşıcılığı fazla olan bu hastalığın en etkili çözümü ise hijyen kurallarından geçiyor.
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Çocukların kabusu ’el ve ayak hastalığı’!
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