Çocukların gözünden Kabe'de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu

Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 3-12 yaş arası 24 çocuğu, aileleriyle birlikte kutsal topraklara getirdi. 24 çocuk, anne ve babalarıyla hacı olmakla müşerref oldu. Çocuk hacılar; 15 kilometre yürüdü, şeytan taşladı ve şükür kurbanının kesilmesine şahit oldu, Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yı gerçekleşti.

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