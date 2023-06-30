30 Haziran 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Çocukların gözünden Kabe'de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu

Çocukların gözünden Kabe'de hacı olmak: İçimizde kelebekler uçuştu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.06.2023 12:03
Güncelleme:30.06.2023 12:03
Diyanet İşleri Başkanlığı, bu yıl 3-12 yaş arası 24 çocuğu, aileleriyle birlikte kutsal topraklara getirdi. 24 çocuk, anne ve babalarıyla hacı olmakla müşerref oldu. Çocuk hacılar; 15 kilometre yürüdü, şeytan taşladı ve şükür kurbanının kesilmesine şahit oldu, Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yı gerçekleşti.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Çocukların gözünden Kabe’de hacı olmak!
Çocukların gözünden Kabe'de hacı olmak!
O ilde trafik kadın polislere emanet!
O ilde trafik kadın polislere emanet!
15 Temmuz şehidinin ağabeyi duygularını anlattı
15 Temmuz şehidinin ağabeyi duygularını anlattı
Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp!
Ünlü ekonomist 14 gündür kayıp!
Tek tek tıraş ettiler
Tek tek tıraş ettiler
Görüntüler Sivas’tan! Fındık büyüklüğünde...
Görüntüler Sivas'tan! Fındık büyüklüğünde...
Yılanların dansı kamerada
Yılanların dansı kamerada
Şileli Hatice teyzenin hikayesi!
Şileli Hatice teyzenin hikayesi!
İstanbul trafiğinde şu an!
İstanbul trafiğinde şu an!
Ilıcalı: Böyle bir şey dünyada yok
Ilıcalı: Böyle bir şey dünyada yok
Galata Köprüsü’nde balık mesaisi
Galata Köprüsü’nde balık mesaisi
Diyarbakır kahvaltısının olmazsa olmazları
Diyarbakır kahvaltısının olmazsa olmazları
Daha Fazla Video Göster