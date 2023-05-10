Çocukların gözü önünde dehşet! Timsah bakıcısına 'ölüm dönüşü' yaptı

ABD'nin Utah eyaletinde bulunan vahşi yaşam parkında dehşet dolu anlar yaşandı. Dev bir timsah kimse ne olduğunu anlamadan bakıcısına saldırdı. Kolu timsahın ağzında olan kadın hemen suya atlayarak kolunu kurtarmaya çalıştı. Diğer çalışanlar hemen olay yerine gelerek müdahalede bulundu.