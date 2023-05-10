10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Çocukların gözü önünde dehşet! Timsah bakıcısına 'ölüm dönüşü' yaptı
ABD'nin Utah eyaletinde bulunan vahşi yaşam parkında dehşet dolu anlar yaşandı. Dev bir timsah kimse ne olduğunu anlamadan bakıcısına saldırdı. Kolu timsahın ağzında olan kadın hemen suya atlayarak kolunu kurtarmaya çalıştı. Diğer çalışanlar hemen olay yerine gelerek müdahalede bulundu.