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Çocuklar için tehlikeli ekran! Her 10 çocuktan biri bağımlı

Çocuklar için tehlikeli ekran! Her 10 çocuktan biri bağımlı

İslim İstanbullu
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Giriş: 08.09.2024 09:30
Elimizin altındaki teknoloji doğru kullanılmadığında olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle de çocuklar için. Okulların açılmasına bir gün kala, bir kez daha gündeme geldi konu. Başkan Erdoğan da anne babalar ve eğitimcilere bu konuda çağrı yapmıştı. Peki çocukları ekrandan uzaklaştırabilmenin yolu ne? Ekiplerimiz uzmanına sordu.
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