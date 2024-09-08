08 Eylül 2024, Pazar
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Çocuklar için tehlikeli ekran! Her 10 çocuktan biri bağımlı
Elimizin altındaki teknoloji doğru kullanılmadığında olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Özellikle de çocuklar için. Okulların açılmasına bir gün kala, bir kez daha gündeme geldi konu. Başkan Erdoğan da anne babalar ve eğitimcilere bu konuda çağrı yapmıştı. Peki çocukları ekrandan uzaklaştırabilmenin yolu ne? Ekiplerimiz uzmanına sordu.