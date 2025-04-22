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Çocuk korosu 23 Nisan’a hazırlanıyor

Çocuk korosu 23 Nisan’a hazırlanıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.04.2025 09:21
Türkiye 23 Nisan'da geleceğin seslerini alkışlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en özel projelerinden biri hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yeni bir orkestra ve koro kurdu. Ama bu sıradan bir topluluk değil. Çocukların kalbinden yükselen ezgilerle büyüyen kültürümüzün, sanatımızın, umudumuzun sesi olacak bir koro.
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Çocuk korosu 23 Nisan’a hazırlanıyor
Çocuk korosu 23 Nisan’a hazırlanıyor
Çocuk korosu 23 Nisan’a hazırlanıyor
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