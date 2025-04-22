22 Nisan 2025, Salı
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Çocuk korosu 23 Nisan’a hazırlanıyor
Türkiye 23 Nisan'da geleceğin seslerini alkışlamaya hazırlanıyor. Cumhuriyet tarihinin en özel projelerinden biri hayata geçirildi. Cumhurbaşkanlığı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla yeni bir orkestra ve koro kurdu. Ama bu sıradan bir topluluk değil. Çocukların kalbinden yükselen ezgilerle büyüyen kültürümüzün, sanatımızın, umudumuzun sesi olacak bir koro.