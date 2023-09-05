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Çocuğuna faul yapan öğrencisini dövdü!

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Giriş: 05.09.2023 10:16
Konya'da futbol okulu antrenörü çocuğuna faul yaptığı gerekçesiyle 12 yaşındaki öğrencisini darp etti. Öğrencinin ailesi darp raporu aldı, antrenörden şikayetçi oldu.
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