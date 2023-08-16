Çobanlıktan Avrupa şampiyonluğuna! Milli atlet köy çocuklarına umut oldu

17 yaşındaki Dilek Koçak, İsrail'de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda,1500 metre yarışında altın madalya kazanmıştı. Çoban olarak çıktığı köyüne Avrupa şampiyonu olarak dönen Dilek, köydeki kız çocuklarına da umut oldu. İşte başarı hikayesi...

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