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Civcivleri yemeye çalışan karga anne tavuğun gazabına uğradı! Böyle yere serdi

Civcivleri yemeye çalışan karga anne tavuğun gazabına uğradı! Böyle yere serdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 03.08.2025 10:35
Bayburt'ta civcivleri yemeye çalışan bir karga, anne tavuğun saldırısına uğradı. Yavrularını korumaya çalışan, annelik içgüdüsüyle kargaya meydan okuyan tavuk, kurnazlığıyla bilinen kargayı gagalayarak yere serdi. Gaga darbeleriyle yaralanan karga, bir süre yerde kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Civcivleri yemeye çalışan karga anne tavuğun gazabına uğradı! Böyle yere serdi
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