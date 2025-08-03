Civcivleri yemeye çalışan karga anne tavuğun gazabına uğradı! Böyle yere serdi

Bayburt'ta civcivleri yemeye çalışan bir karga, anne tavuğun saldırısına uğradı. Yavrularını korumaya çalışan, annelik içgüdüsüyle kargaya meydan okuyan tavuk, kurnazlığıyla bilinen kargayı gagalayarak yere serdi. Gaga darbeleriyle yaralanan karga, bir süre yerde kaldı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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