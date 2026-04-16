A Haber ekibi 47 günde İsrail'de neler yaşadı?

A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu ve kameraman Niyazi Kurt, bölgedeki sıcak çatışmaların tam ortasından, İsrail ve Lübnan sınırından Türkiye’ye döndü. 47 gün boyunca canlarını dişine takarak en çarpıcı görüntüleri ve en özel analizleri A Haber farkıyla ekranlara taşıyan tecrübeli ekip, ayağının tozuyla geldikleri stüdyoda ölümle burun buruna geldikleri o kritik anları, yaşadıkları gözaltı süreçlerini ve sahadaki psikolojik savaşı ilk kez paylaştı.