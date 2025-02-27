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Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü

Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.02.2025 19:59
Başakşehir’de akıl almaz bir trafik gerilimi yaşandı. Kayabaşı Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi üzerinde, cip ve minibüs sürücüsü arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Minibüs sürücüsü, trafikteki gerginliği bir adım daha ileriye taşıyarak, cipe vurarak aracın kapısını açmaya çalıştı. Kapıların kilitli olduğunu fark edince cipin camına tüküren minibüs sürücüsü, ardından kendi aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı, cipin kadın sürücüsü tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Trafikteki bu gerilim, çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kısa sürede son buldu. Olayın ardından minibüs sürücüsünün tavrı, tepkilere yol açtı.
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Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü
Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü
Cipin önünü kesen minibüs sürücüsü aracın camına tükürdü
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