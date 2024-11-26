Cip mağazaya daldı, ortalık savaş alanına döndü! O anlar kamerada

Muğla Yalıkavak Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde meydana geldi. 34 DMD 77 plakalı cipin sürücüsü Z.H.Y., yol kenarında park etmeye çalışırken araç sürücünün kontrolünden çıktı. Araç temizlik ürünleri satan mağaza önündeki duvarı yıktıktan sonra mağazaya daldı. Kazada işletme çalışanları A.B.A., E.Y., Z.T. ile işletmede müşteri olarak bulunan M.M. yaralandı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazanın ihbar edilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası işletmede büyük çapta maddi hasar oluştu.

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